Ekonomi yönetimi seçim sonrası ilk kez bir araya geliyor! Kritik toplantı bugün...

Türkiye 10 ay sonra yeniden sandığa giderek yerel yöneticilerini seçti. 'Sürpriz' değişimlerin de yaşandığı yerel seçim sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Saat 16.00'da başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.







