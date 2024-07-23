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Ekonomi yönetimi toplandı: İşte gündemleri!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 09:44
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi yönetimi toplandı: İşte gündemleri!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği, 2025-2027 OVP hazırlık sürecinin ele alınacağı toplantıda, "güneş enerji santrallerinin sulama birlikleri sahasında kullanımıyla tarımsal üretimin artırılması" ile "il istihdam ve mesleki eğitim kurulları" başlıkları üzerinde durulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu cumhurbaşkanı yardımcısı
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