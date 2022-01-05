Ekonomide kritik toplantı! İş insanları Ankara'da

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşme Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

KAVCIOĞLU İLE KRİTİK BULUŞMA

Öte yandan Merkez Bankası’nın döviz gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması yönünde aldığı karar ile harekete geçen ihracatçılar, piyasada yaşanan belirsizliği gidermek için Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile temasa geçti. TİM’in talebi üzerine bugün saat 14.00’te, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, birlik ve konsey başkanlarının katılacağı bir webiner toplantı yapılacağı belirtilmişti.



