Ekonomide toplam arzın yüzde 81,1'ini sanayi üretimi oluşturdu

Ekonomide toplam arzın yüzde 81,1'i sanayi üretiminden oluşurken ithalatın payı yüzde 14,3 ve net vergilerin (vergiler eksi sübvansiyonlar) payı yüzde 4,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Arz ve Kullanım Tabloları" ile "Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları"nı açıkladı.

Tablolar, Avrupa Birliği'ni (AB) takiben Ulusal Hesaplar Sistemi'nde ana revizyon kapsamında tamamlanan çalışmalara ve Ulusal Hesaplar Sistemi ve Avrupa Hesaplar Sistemi standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Buna göre, temel ve alıcı fiyatlarla derlenen bir önceki yıla ilişkin Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. Bu tablolar temel alınarak, 64 ürün grubuna göre üründen ürüne 2023 Girdi-Çıktı Tabloları yapıldı.

Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev. 2) ürün grupları için ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA Rev. 2.1) kullanıldı.

ÜRETİMDE İMALAT SANAYİSİ YÜZDE 33 PAYA SAHİP

Ekonomide toplam arzın yüzde 81,1'i sanayi üretiminden oluşurken ithalat yüzde 14,3 ve net vergiler (vergiler eksi sübvansiyonlar) yüzde 4,6 pay aldı.

Toplam üretimde, imalat sanayisi yüzde 33 ile en büyük paya sahip olurken bu sektörü, yüzde 11,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 9,1 ile inşaat izledi.

"2023 Arz ve Kullanım Tabloları"na göre, her sanayinin üretimi ve ara tüketimi kullanılarak girdi-çıktı oranları hesaplandı.

Buna göre, üretim sürecinde ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör, 0,83 girdi-çıktı oranı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bunu sırasıyla, 0,70 ile imalat sanayisi ve 0,69 ile inşaat izledi.

Sanayilerden bağımsız olarak, ürün teknoloji varsayımı kullanılarak üründen ürüne yurt içi, ithalat ve toplam girdi-çıktı tabloları A64 düzeyinde oluşturuldu. (AA)

