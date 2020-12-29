FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı

Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu dönemde, kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9,2 düşerek 70,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 artarak 110,4'e yükseldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
İşte güncel banka çalışma saatleriİşte güncel banka çalışma saatleri
TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır?TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor
Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor
MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim
MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim
2021 AGİ ne kadar oldu?
2021 AGİ ne kadar oldu?
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Sigarada vergi oranı değişti
Sigarada vergi oranı değişti
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esnaf ve sanatkarlara müjde! Halkbank esnaf ve sanatkarlara kredilerde faiz indirimi uygulayacak! İşte Halkbank esnaf kredisi faiz indirimi detayları
Esnafa müjde! Esnaf kredisi faiz indirimi
Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu
Serada 2 liraya satılan marul markette 8 liraya satılıyor
Serada 2 lira! Markette 8 liraya satılıyor
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte güncel banka çalışma saatleri
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara 2021'de yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak
Halkbank'tan esnafa indirimli kredi
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?
KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.