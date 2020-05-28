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Ekonomik güven endeksi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 20,4 artarak 61,7'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay nisana göre yüzde 20,4 artarak 61,7 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi aylık bazda mayısta yüzde 8,5 artarak 59,5'e, reel kesim güven endeksi yüzde 18 yükselerek 73,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10,8 artışla 51,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5 artarak 79'a, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 31,1 yükselişle 58,5'e çıktı.

KAYNAK:AA


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