Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 100,1 iken, ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik Güven Endeksi’ndeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.

Kaynak: İHA



