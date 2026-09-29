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Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 100,6 olan endeks eylülde yüzde 0,7 yükselerek 101,3 değerine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi eylül
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