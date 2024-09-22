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Ekonomik refah için kemerler sıkılıyor... Kamuda tasarrufta yeni adım: Proje yok!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.09.2024 08:27
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Ekonomik refaha erişebilmek için hükümet tasarruf tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Buna göre, 2025-2027 dönemi için planlanacak kamu yatırımlarına ve kamu yatırım harcamalarına çok sayıda sınırlama ve yeni kurallar getirildi. Bütçeyle ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve yeni artışlara gidilmeyecek.

Ekonomik refah için kemerler sıkılıyor... Kamuda tasarrufta yeni adım: Proje yok!

Türkiye tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam ediyor. Hükümetin kemerleri sıktığı bu zamanlarda yeni tedbirlerde dahil edilmeye başlandı. Buna göre, 2025-2027 dönemi için planlanacak kamu yatırımlarına ve kamu yatırım harcamalarına çok sayıda sınırlama ve yeni kurallar getirildi.

PROJE ALMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu kamuda tasarrufta yeni adımlar başlıyor. Devlette acil ve çok zorunlu hâller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacak. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecek. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasına azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara ağırlık verilecek. Kamu kurumları yatırım tekliflerini, teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2025-2027 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini dikkate alarak yapacak.

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ÖNCELİK DEPREM OLACAK!

Kurumlar, depremle ilgili yatırım tekliflerini deprem özelinde tanımlanmış projeler için yapacak. Deprem kapsamındaki ödenekler, sadece deprem özelinde tanımlanmış projelerde kullanacak. Kuruluşlar ödenek tekliflerini belirlerken mevcut projelerin tamamlanma süresini uzatmamaya dikkat edecek, yeni teklif edilecek projelerde ihaleye çıkabilmek için gerekli ödeneği ayıracak. 2025-2027 dönemi yatırım teklifleri 2025 yılı fiyatları ile hazırlanacak. 2025 yılı kur değeri yıllık ortalama 1 ABD doları = 42,01 lira olarak kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz hazine ve maliye bakanı tasarruf
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