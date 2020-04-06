Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vefat eden kişinin eşine, çocuklarına ve bazı durumlarda ebeveynlerine destek olması amacıyla aylık verilmektedir. Yetim ve dul aylığında 1 Ekim 2008 tarihi milat olarak kabul edilir. Bu tarihten önce ya da sonra ölümlerin gerçekleşmesi üzerine vatandaşlara bağlanacak maaşların miktarı da değişiklik göstermektedir.

Ölüm tarihi gibi vefat eden kişinin son sigortalılık statüsü de etkili olmaktadır. Yetim aylığında ise; çocukların cinsiyeti etkili olmaktadır. Peki, yetim ve dul aylığından yararlanma şartları nelerdir? İşte, 1 Ekim 2008 ve sigortalılık statüsüne göre dul ve yetim aylığı şartları...

VEFAT EDEN KİŞİYLE İLGİLİ KRİTERLER NELERDİR?

Vefat eden kişin sağlığı sırasında henüz emekli olmaması durumunda hak sahiplerine maaş bağlanması için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Vefat eden kişi eğer çalışma hayatını sona erdirip emekliliğini hak ettiyse herhangi bir şarta bakılmadan hak sahiplerine maaş bağlanır.