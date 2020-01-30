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Ekonominin ‘en’leri belli oldu 

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği ‘Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödülleri’nde Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü Emsey Hospital’ın oldu.

Ekonominin ‘en’leri belli oldu 

İSTANBUL, (DHA)- İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği ‘Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödülleri’nde Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü Emsey Hospital’ın oldu.

Ekonomize Dergisi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği “Ekonominin En’leri Zirvesi Ödül Töreni” sahiplerini buldu. İş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı törende renkli anlar yaşandı. Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü’ne layık görülen Emsey Hospital’ın ödülünü Emsey Hospital Yönetimi'nden Mikail Sürer aldı. Sürer, yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelini, hedeflerini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Sürer, “Emsey Hospital olarak, güçlü bir ülkenin güçlü bir hastanesiyiz. Gücümüzü ülkemizden ve milletimizden alıyoruz. Ülkemiz 2002 yılından itibaren sağlıkta bir devrim geçirdi. Bugün tüm sağlık inovasyanlarını, ülkemiz kamu ve özel hastaneleri, yakından takip etmekte ve yerinde uygulamaktadır. Dolayısıyla, bugün Amerika’da alınan bir tedavi ile ülkemizde alınan bir tedavi arasında bir fark olmadığını söylemek isterim” dedi.

“SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR”

Güncel sağlık turizmi verilerini yorumlayan Mikail Sürer, sağlık turizminde Türkiye’nin iyi bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek; “Sağlık turizminde ülkemiz iyi bir konuma sahip. 2018 verilerine göre, dünyada dolaşan sağlık turizmi rakamı yaklaşık 500 milyar dolar. 2023’te öngörülen rakam ise; 1 trilyon dolar. Bizim ülkemizin 2023 hedefi ise 20 milyar dolar. Sağlıkta devrim yaptık ama sağlık turizminde hedeflerimizin fazlasıyla gerisindeyiz. Ülkemizi sadece sağlıkta değil, turizmde de değerlendirecek olursak, bugün Türkiye İstanbul olarak, doğu, güney doğu olarak, tüm dinlerin beşiği, medeniyetlerin ortak tarihi. Ve aynı zamanda termal turizmde dünyada ilk sıralarda. 3 tarafı denizle kaplı, tatil turizmine sahip olan bir ülkeyiz. Bugün Türkiye hem sağlık turizmine, din turizmine hem tatil ve termal turizmine hizmet verebilen ender bir ülke. Bunları duyurmak ise bizlerin görevi. Emsey Hastanesi olarak, bu niyetle yola çıktık ve şu an 92 ülkeden hasta almaktayız. Bundan da onur duymaktayız. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ekonominin ‘en’leri belli oldu

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