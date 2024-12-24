Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' tepkisi: 'Halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam toplantı yaparak 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 olarak belirledi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Zam enflasyonun altında kalınca tepkiler de gecikmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 22 bin 104 liralık asgari ücreti yetersiz buldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 öneride bulundu.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı;

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR