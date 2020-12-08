Eksi döviz rezerviyle ekonomi artık daha da kırılgan

Türkiye'nin kuru sabitlemek için kaynaklarını sattığını belirten uzmanlara göre, bu durum Türkiye ekonomisini daha da kırılganlaştırabilir.Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 43 milyar 899 milyon dolarla son 10 yılın en düşük seviyesinde. 2010 yılı sonunda 80 milyar dolar civarında olan rezervler, 2014’te 106 milyar dolara çıkmıştı. O günden bu yana da hızlı bir azalma göze çarpıyor.

Katar ve Çin ile yapılan swap, yani döviz takası anlaşmaları hariç tutulduğunda ise Merkez Bankası’nın döviz rezervleri eksiye düşmüş durumda. Uzmanların tahminlerine göre rezervler, eksi 30 milyar dolar civarında.

Döviz rezervlerinin eksiye düştüğünü dile getirenlerden biri de Merkez Bankası’nın eski başkanlarından, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz. Geçen hafta Meclis’te yaptığı konuşmada kurumda 35 yıl çalıştığını, döviz kıtlığını yaşadığını ancak eksi rezerv görmediğini ve duymadığını söyleyen Yılmaz, “Tebrik ediyorum. Bu iktidar bunu da başardı” demişti.

DW Türkçe'ye, Merkez Bankası’nın rezervleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, merkez bankalarının döviz satımı ya da alımıyla piyasalara müdahale etmesinin normal olduğunu söylüyor. Ancak Yılmaz bu noktada bir şerh koyuyor ve “Bu müdahaleler kesinlikle şeffaftır. Aynı zamanda müdahaleleri hangi yöntem ve gerekçeyle yaptığını da bildirir” diyor. Yılmaz’a göre Merkez Bankası, özellikle kurun, 6,75 bandında uzun süre kaldığını aktarıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “O sırada kura müdahale edildiği belliydi. Fakat Merkez, alım-satım yaptığına dair herhangi bir bildirimde bulunmadı. Anlıyoruz ki o süreçte bildirim yapmadan döviz rezervleri kullanıldı.”