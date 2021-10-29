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Eksik prim ödeyen işveren yandı! SGK tek tek mesaj gönderiyor

29.10.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu, işçiye eksik prim ödeyen işyerlerini yakın markaja aldı. Vatandaşa eksik prim ile ilgili mesajlar gönderilirken, bu tür oyunlara başvuran işverenlere hem ceza verilecek hem de tazminat ödetilecek.

Eksik prim ödeyen işveren yandı! SGK tek tek mesaj gönderiyor

İşverenler bazen kar elde ederim düşüncesiyle, işçinin primleri, aldığı maaştan vermek yerine, asgari ücret üzerinden gösteriyor. Bu durum işçinin emekli olduğunda düşük maaş almasına neden oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür oyunlara başvuran işverenleri yakın markaja aldı. İşçilere tek tek mesaj yollanıyor. İşte prim ödemelerindeki son gelişmeler…

İŞVEREN, SGK’YA İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI GÜNÜ VE ÜCRETİ BİLDİRMEK ZORUNDA

Sosyal Güvenlik Kurumu, bordroda oyun yapan işverenleri yakın markaja aldı. Daha az vergi vermek için işçinin primini eksik ödeyen işverenlere ceza yağacak. Bir işçinin bir ay içinde çalıştığı gün sayısı ve ücretinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) işveren tarafından bildirilmesi gerekiyor. İşverenin işçinin ücretini veya çalıştığı gün sayısını eksik bildirmesi işçinin emekli aylığına hak kazanamamasına ya da düşük hesaplanmasına neden olabilir. İşverenler, her ayın bildirimini sonraki ayın 26'sına kadar yapmak zorunda.

YATIRILAN PRİMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN

Emeklilikte bir gün bile fark ediyor. Bu nedenle işe başladığınız tarihten itibaren sigortanızın başlaması son derece önemli. Bir diğer husus ise maaşınız üzerinden primlerin yatırılması. Bazen işverenler, yüksek maaş verseler de primleri asgari ücret üzerinden gösteriyorlar. Bu da sizin emekli olduğunuzda düşük maaş alacağınız anlamına geliyor. Mutlaka e-Devlet üzerinden yatırılan primlerinizi kontrol edin. SGK, kontrollerinde işçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 azalma görürse, işçiye mesaj gönderiyor.

Bu mesaj sayesinde işçi, SGK'ya bildirilen ücretinde azalma olduğunu öğrenebiliyor. Bu SMS'i alan işçinin, işvereniyle görüşerek bildirimin gerekçesini öğrenmesi gerekecek. SGK ayrıca işverene de bildirimde bulunuyor. Hata varsa düzeltilmesi isteniyor.

PRİMİ EKSİK YATIRILANA TAZMİNAT HAKKI

Aldığı maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden prim yatırılıyorsa, işveren, işçiye tazminat ödemek durumunda kalır. Ücretin eksik ödenmesiyle birlikte SGK'ya eksik bildirim yapılmasının da cezası var. İşçi, ücretinin eksik bildirilmesi nedeniyle önce işverene uyarı çekme, sonrasında düzeltme yapılmazsa iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip. Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçiye işverenin kıdem tazminatı ödemesi de şart. Dolayısıyla SGK'nın bildirimi işçilerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak açısından çok önemli. İşçinin ücretinin SGK'ya eksik bildirilmesi işçi kadar SGK'yı da etkiliyor. Prime esas kazancın eksik bildirilmesi nedeniyle işveren eksik prim ödüyor ve SGK'nın prim geliri azalıyor.


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