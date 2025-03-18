Ekvador'un para birimi nedir? Ekvador'un para biriminin kodu ve sembolü

Resmi adı ile Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika bölgesinde bulunan ülkelerden biridir. Ülke, doğu ve güney bölgelerinde Peru ile komşuyken, kuzeyde Kolombiya ile sınır komşusudur. Ekvador’un batı bölgesinde ise Büyük Okyanus bulunur. Ekvador Cumhuriyet’inin başkenti Kito şehridir. Ülkedeki sosyal yaşam, ekonomik ve ticaret alanlarında sıklıkla İspanyolca kullanılır. Çok yaygın olmasa da Ekvador’da kullanılan dillerden biri de İngilizce’dir. Bu ülke hakkında merak edilen detaylardan biri de hangi para biriminin kullanıldığıdır.

Ekvador'un para birimi nedir?

Ekvador'un geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Günümüzde Ekvador Cumhuriyeti olarak bilinen bu yerde yaşayan ilk insanlar İnka medeniyetine bağlıydı. Ülke, İspanyol sömürgeliği sürecinin ardından 8 yıl boyunca Gran Colombia isimli bir konfederasyonun bölgesi olmuştur. Son olarak ise 1830 yılında bağımsız bir ülke olarak cumhuriyet ilan edilmiştir.

Ekvador’un para birimi 15 Eylül 2000 tarihine kadar Ekvador Sukresi olarak kullanılmaktaydı, 2000 yılından sonra ise ABD doları olarak değişmiştir. Ekvador ülkesinin resmi para birimi olarak ABD dolarını kabul etmesi çeşitli nedenlerden kaynaklanan önemli bir ekonomik karar olarak gerçekleşti. Önceki para birimi olarak Sukre, ekonomik krize neden olan hiperenflasyonla süreciyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin ABD dolarını kullanmaya başlamasından sonra uluslararası ticaret artış gösterdi.

Ekvador’da tropikal iklimin yaygın olması ekonominin ziraat alanında gelişmesine olanak sağlamıştır. Ekvador'da %74 oranında bir ormanlık alan mevcutken bu alanın %4,5'i tarıma elverişli konumdadır. Ülkenin önemli bir ürünü olarak kakao üretimi öne çıkar. Bununla beraber muz üretiminde öne çıkan ülkeler arasındadır.

Hayvancılığın da yaygın olarak işletildiği ülkede 1923 ile 1948 yılları arasında petrol bulunmuş ve bu süreç ülkeyi oldukça ileri taşımıştır. Ekvador'dan 2. Dünya Savaşı sonrasında önemli miktarda altın madeni çıkarılmıştır. Geçmişte olduğu kadar olmasa da altın madeni hâlâ mevcuttur. Ülkede çıkarılan madenler arasında gümüş, bakır ve kurşun da yer almaktadır.