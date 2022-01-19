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El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den sürpriz ziyaret: Erdoğan ile görüşecek

19.01.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den sürpriz ziyaret: Erdoğan ile görüşecek

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador’un kripto para meraklısı Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye’ye geliyor.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek Türkçe bir paylaşımda bulunan Bukele, devlet başkanı düzeyinde bir dizi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bukele paylaşımında, “Bu Perşembe Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Ziyaret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bukele’nin hangi konuları görüşeceği bilinmezken, kripto para yasasının konuşulduğu bugünlerde telkinlerde bulunmasını isteyen yüzlerce yorum yapıldı.

BITCOIN’DEN ELDE EDİLEN KÂR SOSYAL PROJELERE

Protestolara rağmen Bitcoin’i resmi ödeme sistemleri arasına sokan kanunu onaylayan Bukele, hazineye 1370 Bitcoin alarak buradan elde edilen kâr ile hayvan hastanesi ve okul gibi sosyal projeler geliştirdi. Ayrıca Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Öte yandan Bukele bir Bitcoin şehri de kurmak istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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