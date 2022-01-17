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El Salvador Bitcoin adında park inşa ediyor

17.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ilk kez bir kripto para birimi olan Bitcoin'i yasal para olarak Kabul eden El Salvador ilginç bir karara daha imza attı. Orta Amerika’da bir ilk olacak karar Bitcoin adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla yeni inşa edilecek sahile Bitcoin ismi verildi.

El Salvador Bitcoin adında park inşa ediyor

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador’dan yeni bir hamle geldi. Ülkede Bitcoin adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla yeni inşa edecekleri sahile Bitcoin ismi verildi.

Adsiz-2

‘Bitcoin Beach’ adlı dalga parkı, Orta Amerika’da bir ilk olacak. Parkta ülkenin diğer alanlarında olduğu gibi ödemeler Bitcoin cinsinden yapılacak. Dalga parkı sayesinde ülke hem sörf turizmini geliştirecek hem de ekonomisine Bitcoin ödemeleri aracılığıyla katkıda bulanacak.

Güzel sahilleri ile bilinen küçük Orta Amerika ülkesi El Salvador, her yıl birçok ülkeden sörfçüyü kendine çekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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