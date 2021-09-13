Elbeyli Barajı 159 kişiye istihdam sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’ta inşa edilen Elbeyli Barajı’nın 159 kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise yıllık 2 milyon 120 bin 950 TL katkı sağlaması hedefleniyor.

BİN 790 DEKAR ALAN SULANACAK

DSİ tarafından Sivas merkezde inşa edilen Elbeyli Barajı’nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Barajın tamamlanmasının ardından bin 790 dekar tarım arazisinin sulanması ve bölgede yaşanan göçün önüne geçilmesi hedefleniyor. Elbeyli Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Sivas Merkez Elbeyli Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile bin 790 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacaktır.

Temelden yüksekliği 37,90 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin metreküp olan Sivas Merkez Elbeyli Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.343 TL gelir artışı ile 159 kişiye istihdam sağlanacak. Ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 120 bin 950 Türk Lirası katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA



