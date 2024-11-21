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Elde kalan 4 banka oldu! Yüzde 50'nin üstünde TL mevduat faizi verenlerin şartı bitmek bilmiyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 10:19
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Merkez Bankası'nın artık yakın zamanda faiz indirimine gitmesi herkes tarafından bekleniyor. Ancak bankada parası olanları etkileyen bir başka unsur var. Bankaların TL mevduat oranları incelendiğinde sadece 4 banka yüzde 50'nin üstünde kaldı. Ayrıca bu bankalarda farklı farklı şartlar koyuyor.

Elde kalan 4 banka oldu! Yüzde 50'nin üstünde TL mevduat faizi verenlerin şartı bitmek bilmiyor...

Yıl sonlarına doğru geliyorken Merkez Bankası mart ayından beri politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor. Artık yapılan tahminler indirimin yaklaştığını işaret ediyor. Merkez'in kararında bugün de bir değişiklik beklenmiyor ancak banklar TL mevduat faiz oranlarında dikkat çekici gelişmelere imza atıyor.

Neredeyse tüm bankalarda yüzde 50 ve üstünde TL mevduatlarına ulaşmak mümkünken şu an sadece 4 banka yüzde 50 ve üzerinde faiz oranı sunuyor. İşte yüzde 50 ve üstünde faiz oranı sunan bankalar:

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  • Alternatif Bank: VOV Hesap %53
  • Odea Bank: Oksijen Hesap %52
  • CEPTETEB: %52 (30 gün geçerli)
  • ING Bank: Turuncu Hesap %52

BU ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİ!

TL mevduattan yüksek getiri imkanı sunan bankaların bazı şartları da bulunuyor. Örnek verilecek olursa, yeni müşteri olmak, kredi kartı verme ve bu kartla belli bir limitin üzerinden harcama yapma, vadesiz hesapta boş para bulundurma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi maddelerin yerine getirlmesi gerekiyor.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankacılar, birçok bankada kısa vadeli mevduat faizlerin ortalama %42-%45 bandına kadar gerilediğini, daha orta vadede ise oranların %40’ın altına düştüğünü belirterek, “Yüzde 50 ve üzerindeki oranlar için son dönemlerin yaşandığı görülüyor. Enflasyonda aylık bazda %2 civarındaki hedefler tutarsa, o zaman %36 ve üzerindeki getiriler bile, bundan sonraki süreçte reel kazanç sunabilir” ifadeleri kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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