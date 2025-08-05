Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul'da milyonlarca liralık 'otomobil' vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı

Yurtdışından getirdikleri otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirip yurtiçinde satan şebekeye İstanbul merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendi. 31 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ele geçirilen 45 otomobil sergilendi. Şebekenin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yurtdışından getirilen otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen şebekenin varlığını tespit etti.
Yürütülen çalışmalarda şebekenin yurtdışından getirdikleri araçlara, yurtiçinde bulunan aynı model ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını geçirdikleri, daha sonra da sahte belgeler düzenleyerek bu araçları sattıkları tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki ardından İstanbul’da Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane, Sultangazi ile Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde şebeke üyesi oldukları iddia edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte motor ve şase numaraları değiştirilen 45 otomobil de ele geçirildi.
Polis tarafından sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüpheliler arasında bulunan ve örgüt lideri yardımcısı konumunda bulunduğu öğrenilen Ertuğrul T. hakkında daha önce işlediği suçlardan hakkında 100 yıl hapis cezası oduğu öğrenildi. Şüphelinin dosyalarındaki cezaların henüz kesinleşmediği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde eş zamanlı operayonlarda ele geçirilen araçları inceledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hile ve sahtekârlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Oto hırsızlığı' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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