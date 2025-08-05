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Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul'da milyonlarca liralık 'otomobil' vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı

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Araç ticaretinde milyonlarca liralık vurgun yapan oto hırsızlık şebekesi, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'change' operasyonlarıyla çökertildi. Şebekenin motor ve şase sahtekarlıkları 'pes' dedirtti. Şüphelilerden birinin daha önce işlediği suçlardan 100 yıl hapis cezası bulunması skandalın boyutunu ortaya koydu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacak" mesajı verdi.

Yurtdışından getirdikleri otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirip yurtiçinde satan şebekeye İstanbul merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendi. 31 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ele geçirilen 45 otomobil sergilendi. Şebekenin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 1

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yurtdışından getirilen otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen şebekenin varlığını tespit etti.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 2

MOTOR VE ŞASE NUMARALARINI DEĞİŞTİRİYORLARDI

Yürütülen çalışmalarda şebekenin yurtdışından getirdikleri araçlara, yurtiçinde bulunan aynı model ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını geçirdikleri, daha sonra da sahte belgeler düzenleyerek bu araçları sattıkları tespit edildi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 3

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki ardından İstanbul’da Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane, Sultangazi ile Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde şebeke üyesi oldukları iddia edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte motor ve şase numaraları değiştirilen 45 otomobil de ele geçirildi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 4

HAKKINDA 100 YIL HAPİS CEZASI VARMIŞ

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüpheliler arasında bulunan ve örgüt lideri yardımcısı konumunda bulunduğu öğrenilen Ertuğrul T. hakkında daha önce işlediği suçlardan hakkında 100 yıl hapis cezası oduğu öğrenildi. Şüphelinin dosyalarındaki cezaların henüz kesinleşmediği belirtildi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 5

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ DETAYLARI AÇIKLADI: "'CHANGE' YAPIP SATIYORLARDI"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde eş zamanlı operayonlarda ele geçirilen araçları inceledi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 6
Ardından açıklama yapan Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ağır hasarlı araçların motor şase numaralarını yurtdışından gelen veya hacizde kalmalı araçların motor şase numaralarına uyarlayarak 'Change' yapıp satan, haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmıştır. Bunlardan 6'sı cezaevinde 19'u tutuklanmış, 12'si ise adli kontrol almıştır. Bu operasyonlar kapsamında 45 adet oto ele geçirilmiş, Asayiş Şube Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 7

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ DEVAM EDECEK"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hile ve sahtekârlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 8

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Oto hırsızlığı' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 9
Şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan daha önce düzenlenen ön operasyonlarda 6 şebeke üyesinin tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 25’e yükselmiş oldu.
(DHA)

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 10

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 11

Ele geçirilen araçlar böyle sergilendi! İstanbul da milyonlarca liralık otomobil vurgunu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı 12Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil motor araba change
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