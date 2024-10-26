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"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem oldu! Profesör paylaştı: 200 TL'lik fatura 500 TL civarına çıkacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 17:39
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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Babuşcu, "Elektriğe gizli zam" başlığıyla yaptığı paylaşımda "Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak" dedi.

"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem oldu! Profesör paylaştı: 200 TL'lik fatura 500 TL civarına çıkacak

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirmesini değerlendirdi. Şenol'un "Elektriğe gizli zam" başlığı yaptığı paylaşım kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

"GERÇEK MALİYETLER ÜZERİNDEN ELEKTRİK KULLANMASINI DÜZENLİYOR"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun önemli bir karar aldığına değinen Babuşcu, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitleri yenilendi. Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor" dedi.

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"200 TL OLAN FATURA 500 TL CİVARINA ÇIKACAK"

1 Ocak tarihinde limitlerin indirileceğine dikkat çeken profesör, "EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi. Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak" ifadelerini kullandı.

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"10 MİLYON CİVARINDA KONUT ABONESİ ETKİLENECEK"

Türkiye'de yaklaşık olarak 45 milyon konut elektrik abonesi olduğunu da söyleyen Babuşcu, "45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin yüzde 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek" dedi.

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Profesör Zam elektrik
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