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Elektriğe indirim mi gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak? EPDK duyurdu: Sanayi elektriğine yüzde 12 indirim!

26.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektriğe indirim kararı konusunda basında yer alan son dakika haberleri sonrası EPDK'dan yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "Elektriğe indirim mi gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. EPDK'dan yapılan açıklamada sanayi elektriğine yüzde 12 indirim yapılacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Elektriğe indirim mi gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak? EPDK duyurdu: Sanayi elektriğine yüzde 12 indirim!

Elektriğe indirim gelmesi bekleniyor. EPDK Başkanı Yılmaz, Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini açıkladı. EPDK'dan yapılan "elektriğe indirim" açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Sanayi elektriğine Şubat ayında yüzde 12 indirim bekleniyor.

EPDK'DAN 'ELEKTRİĞE İNDİRİM' AÇIKLAMASI

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu indirimin bütün tüketicilerimize de yansıdığını göreceğiz" diye konuştu.

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Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurduElektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu
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