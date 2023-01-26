Elektriğe indirim mi gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak? EPDK duyurdu: Sanayi elektriğine yüzde 12 indirim!

Elektriğe indirim gelmesi bekleniyor. EPDK Başkanı Yılmaz, Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini açıkladı. EPDK'dan yapılan "elektriğe indirim" açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Sanayi elektriğine Şubat ayında yüzde 12 indirim bekleniyor.

EPDK'DAN 'ELEKTRİĞE İNDİRİM' AÇIKLAMASI

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu indirimin bütün tüketicilerimize de yansıdığını göreceğiz" diye konuştu.

