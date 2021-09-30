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Elektriğe zam mı geldi? EPDK açıkladı! Elektriğe zam gelecek mi?

30.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bulunan "elektriğe zam" iddialarına ilişkin EPDK'dan önemli bir açıklama geldi. Vatandaşlar iddialar sonrası elektriğe zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki elektriğe zam mı geldi? Elektriğe zam gelecek mi? İşte EPDK'dan gelen açıklama...

Elektriğe zam mı geldi? EPDK açıkladı! Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin EPDK'dan önemli bir açıklama geldi. Elektriğe zam gelip gelmediği konusu iddialar sonrası merak konusu olmuştu. Peki elektriğe zam mı geldi?

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?

EPDK, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer alan "elektriğe zam" iddialarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Kurum tarafından elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen tüm değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

elektrik iç

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. "

EPDK tarafından açıklamanın devamında "Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız." denildi.


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