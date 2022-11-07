Elektrik desteği yardımı ne zaman yatırılacak? 666 milyon lira ödeme yapılacak! Tarihi ne zaman?

Elektrik desteği yardımı her ay olduğu gibi Kasım ayında da yatırılacak. Vatandaşlar elektrik yardımı ne zaman yatırılacak? sorusunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan Kabine toplantısı sonrası elektrik desteği yardımı ile ilgili açıklamalar yaptı. Elektrik desteği yardımının ne zaman yatırılacağı öğrenildi.

ELEKTRİK DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak." dedi.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NASIL YAPILIR?

Elektrik desteği yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi gerekir.

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

