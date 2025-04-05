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Elektrik faturaları yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK zammın geçerli olacağı tarihi duyurdu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.04.2025 10:01
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Elektrik fiyatlarına yapılan zam sonrası gözler EPDK'ya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zamlı tarifenin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını duyurdu. Mesken abonelerine yüzde 25 zam yapılmıştı. Sanayi ve tarımsal abonelere de farklı oranlarda artış uygulandı. Doğal gazda ise konut tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretiminde fiyatlar yükseldi.

Elektrik faturaları yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK zammın geçerli olacağı tarihi duyurdu

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 400 lira olarak uygulanacak.

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BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 3 bin lira olarak belirlenmişti. Söz konusu karar 5 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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EPDK'DAN AÇIKLAMA

EPDK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
EPDK Elektrik faturası elektrik zammı
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