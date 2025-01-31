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Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2025 21:30
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Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni uygulama devreye giriyor. Aylık tüketimi 417 kWh'ı aşan konut aboneleri için faturalar artacak. Bakan Bayraktar açıklamasında, "5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek." dedi. Peki artan elektrik faturaları karşısında vatandaş ne yapabilir? Hayalet tüketim nedir? Yüksek maliyetin önüne geçmek için uzman isimden öneriler geldi. İşte detaylar...

Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Evlerde kullandığımız elektriğin fiyatlandırılmasında yeni bir dönem başlıyor. Bakan Bayraktar'dan 'elektrik faturalarında yeni dönem' ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Bayraktar açıklamasında "1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart’ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde 3’ünü, 1.2 milyon aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu, 1050 lira, 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen 2000 civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak" dedi.

Eğer dikkat edilmezse faturaların %100 artması söz konusu. Peki elektrik kullanırken tasarruf nasıl yapılır? İşte yanıtı...

"VATANDAŞLAR TASARRUF SAĞLAYABİLİR"

Ekol TV'den Ezgi İzgi'nin haberine göre; Vatandaşlar kullanmadığı elektriği ödemek istemiyor. Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Artık 417 kWh'ın üzerindeki tüketimlerde fatura ikiye katlanacak. Vatandaşlar bazı adımlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi kullanımındaki bazı küçük değişikliklerle faturalarınızda %30'a kadar tasarruf sağlayabilirler.

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Uzman isim şunları söylüyor;

"Evlerimizdeki elektrik tüketiminin %10'u aydınlatmadan dolayı gerçekleşiyor onun için birinci adım aydınlatma. Tasarruflu bir ampül kullanılması gerekiyor.

"HAYALET TÜKETİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Bir diğer adımsa hayalet tüketiminin önüne geçilebilir. Hayalet tüketim ne demek? Stand-by'da çalışan cihazlar farkında olmadan tükettiği elektrik. Vatandaş televizyon çalışmıyorken elektrik tüketmediğini zannedebilir. Prizde kalan fiş elektrik harcamaya devam eder. Modem, uydu alıcıların tamamını elektronik ekipmanlar olarak düşündüğünüzde ömründe tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 5'ini hayalet tüketimle harcar."

"KURUTMA MAKİNESİ 5 KAT DAHA ELEKTRİK YAKIYOR"

Elektrik süpürgelerinin filtreleri de mutlaka temiz olmalı böyle %25 daha az elektrik harcıyor. Elektriği en çok harcayan kurutma makinesi ve kettlelar oldu. Kettle kullanımının aylık faturaya yansıması yaklaşık 125 TL! Uzmanlara göre kurutma makinesi buzdolabına göre 5 kat fazla elektrik yakıyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
elektrik fatura
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