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Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık şirketlerle pazarlık yapılabilecek... Tek bir şartı var

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.12.2024 21:42
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1 Ocak tarihinden itibaren elektrik faturalarında yeni bir döneme geçilecek. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada aylık 417 kWh elektrik tüketimi olan aboneler bağlı olduğu elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek. Bu değişiklik sırasında elektrik tedarik firmaları ile pazarlıklar yapılabileceği de aktarıldı. Aboneler en uygun fiyatı teklif eden firmayı tercih ederek elektrik faturalarında yüzde 5 ila 10 arası bir tasarruf sağlayabilecek.

Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık şirketlerle pazarlık yapılabilecek... Tek bir şartı var

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında yeni bir döneme geçilecek. Aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler, yeni yıllar birlikte daha uygun fiyatlardan yararlanabilmek adına bağlı olduğu elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek.

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AYLIK 417 KWH TÜKETİMİ OLAN ABONELER DEĞİŞTİREBİLECEK

Kanal D Ana Haber'de konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yıllık 5000 kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan abonelerin elektrik tedarik şirketini değiştirebileceğini söyledi.

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"TEDARİK ŞİRKETİNİ ABONELER SEÇEBİLECEK"

Turan, "Bunun da karşılığı yaklaşık 1000 liralık fatura demek bu tüketiciler artık daha fazla fatura ile karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde elektrik tedarik şirketi bulunuyor" dedi.

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FATURALARDA YÜZDE 5 İLA 10 ARASI TASARRUF SAĞLANABİLİR

Bu değişiklik sırasında ise elektrik şirketleriyle pazarlık yapmanın mümkün olacağı aktarıldı. Abone kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek ve bu şekilde tasarruf sağlamış olacak. Bu sayede de faturalarda %5 ve 10 oranında tasarruf sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler:
elektrik fatura
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