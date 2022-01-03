FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik faturası, doğal gaz faturası, köprü… 2022’de neye, ne kadar zam geldi?

Elektrik faturası, doğal gaz faturası, köprü… 2022’de neye, ne kadar zam geldi?

03.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yeni yıla son dakika zam haberleri ile birlikte girdi. 2022 yılı ile birlikte pek çok zam haberinin de duyurusu yapıldı. Elektrik faturası en az yüzde 50, doğal gaz faturası da en az yüzde 25 zamlandı. İstanbul'da köprü geçiş ücretleri de değişti. Boğaz köprülerinden çift yönlü ücret alınmaya başlandı. Zam haberlerinin son dakika gelmesi ile birlikte şimdiden Ocak ayı enflasyon rakamları da merak edilmeye başlandı. İşte son dakika gelen zam haberleri…

Elektrik faturası, doğal gaz faturası, köprü… 2022’de neye, ne kadar zam geldi?

Son dakika zam haberleri yeni yılla birlikte peş peşe geldi. Yeni zam haberleri ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü de memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 20.65 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 23.65 zam alacak.

DOĞALGAZDA KONUTA YÜZDE 25, SANAYİYE YÜZDE 50 ZAM

Yeni yılın ilk zammı doğalgaza geldi. Saat 1 Ocak 2022 saat 00:13’te Anadolu Ajansı tarafından servis edilen habere göre; konutlar için doğalgaza yüzde 25, sanayi aboneleri için yüzde 50, elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan tesislere ise yüzde 15 zam geldi.

Özellikle sanayi aboneleri için yapılan yüzde 50 zam, üretici enflasyonu açısından ciddi baskı yaratıyor. Bu zammın dolaylı yoldan tüketicilere de yansıması bekleniyor.

fatura

ELEKTRİKTE EN AZ YÜZDE 50 ZAM

Yeni yıla girmeye 40 dakika kala yine Anadolu Ajansı elektrik zamlarını duyurdu. ‘Kademeli tarife’ ismi verilen bu sistemin detaylarını Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) açıkladı. Açıklamada kömür fiyatlarında 5 kat, doğalgaz fiyatlarında 10 kat artışlar olduğu anımsatıldı.

Fakat fiyat artışları kaynaklı devletin sübvansiyonlarına rağmen artık ‘maliyet ayarlaması’ yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

kopru1

KÖPRÜLERE YÜZDE 24.5 ZAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de geçiş ücretleri zamlandı. Geçen yıl köprülerin fiyatları yüzde 26 zam ile 10.5 TL’den 13.25 TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl ise köprülerden çift yönlü ücret alınmaya başlanacak ve tek yön geçiş ücreti 8.25 TL olacak. Karşıya gidip gelmek isteyen bir otomobil sürücüsü 16.5 TL ödeyecek. Yani karşıya gidip gelmenin fiyatına yüzde 24,5 zam geldi. 2017 yılında köprülere çift yönlü kamera sistemi kurulmuş, yetkililer bunun güvenlik amacı ile olduğunu açıklamıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 2021 sonunda 27.5 TL olan geçiş ücreti 19 TL olarak çift yönlü düzenlendi. Bu köprülerde artış yaklaşık %38 oldu.

Başka bir yap-işlet-devret projesi olan Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 46 TL’den 53 TL’ye çıktı. 00:00 – 05:00 saatleri arasında tünelin ücreti 26,50 TL olarak belirlendi.

benzin2

BENZİNİN FİYATI 12 TL ÜZERİNDE

Dolar 18 TL iken benzinin litre fiyatı 11.6 TL idi. Dolar kuru 13 TL civarında işlem görürken de benzinin litre fiyatı 12.91 TL oldu. Benzinde indirim beklenirken, üstüne art arda zamlar yapıldı ve bu zamlar daha önce olduğu gibi eşel mobil sistemden karşılanmadı. Zamlar doğrudan pompa satışa fiyatına yansıtıldı. Motorinin litre fiyatı da 20 Aralık'ta 11.46 TL iken, 3 Ocak itibarıyla bu rakam 12.73 TL oldu. 13 günde benzin ve motorine yapılan zam oranı yüzde 11'i aştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 34’ü aştı. Kur şoklarının yaşandığı aralık ayındaki fiyat artışları yüzde 9,65 oldu. İstanbul’un enflasyonu pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin (TÜFE) öncüsü olarak kabul ediliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Bekçi ve hemşire maaşları ne kadar oldu? Bekçi ve hemşire maaşları ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

İkinci el otomobilde büyük tuzak! Fark etmesi çok zor…

İkinci el otomobilde büyük tuzak! Fark etmesi çok zor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.