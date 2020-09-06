Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda hizmet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelere sosyal yardım programlarından yararlanma imkanı tanınıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına verilen devlet destekli sosyal yardımlardan biri de elektrik fatura desteği olarak biliniyor. Elektrik faturası desteği kapsamında ihtiyaç sahipliği durumu tespit edilen ailelere nakdi destekten ziyade; elektrik tüketim desteği veriliyor. Peki elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir? İşte elektrik faturası desteği...

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NEDİR? ELEKTRİK FATURASI YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında geliştirilen sosyal projeler gölgesinde ihtiyaç sahibi durumunda olan ailelerin yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için sosyal yardımlar sağlanır. Muhtaçlık durumu giderene kadar şartları yerine getiren ailelere elektrik tüketim desteği verilir. Elektrik fatura desteğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar belirlenmiştir.