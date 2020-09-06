Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda hizmet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelere sosyal yardım programlarından yararlanma imkanı tanınıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına verilen devlet destekli sosyal yardımlardan biri de elektrik fatura desteği olarak biliniyor. Elektrik faturası desteği kapsamında ihtiyaç sahipliği durumu tespit edilen ailelere nakdi destekten ziyade; elektrik tüketim desteği veriliyor. Peki elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir? İşte elektrik faturası desteği...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında geliştirilen sosyal projeler gölgesinde ihtiyaç sahibi durumunda olan ailelerin yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için sosyal yardımlar sağlanır. Muhtaçlık durumu giderene kadar şartları yerine getiren ailelere elektrik tüketim desteği verilir. Elektrik fatura desteğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar belirlenmiştir.
Elektrik fatura desteğinden yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olunması gereklidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olmalıdır. Bu oran 2020 yılı için 701 TL olarak belirlenmiştir. Sistem üzerinde kayıtlı olan kişilerin elektrik tüketim desteği talebini PTT şubeleri üzerinden iletmesi gerekir. Elektrik yardımı başvurusu sırasında kişilerin güncel elektrik faturasının yanında olması şarttır. Güncel elektrik faturası üzerinden elektrik yardımına ilişkin sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda elektrik yardımına dair hak sahipliği elde edenlere nakdi olarak fatura bedeli verilmez. Yalnızca ilgili faturanın tutarından destek miktarı düşürülür. Devlet tarafından sağlanan destekten daha yüksek fatura bedelinin olması durumunda ise aradaki fark hak sahibi aile tarafından ödenir.
Elektrik faturası destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin ikamet adresine bağlı bulundukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını iletmelerine imkan verilir. Elektrik faturası yardımı başvurusu için gerekli olan belgeler arasında ise; başvuru dilekçesi, hane içerisinde yaşayan fertlerin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının fotokopisi ve güncel elektrik faturası sayılır. Elektrik desteğinde muhtarlardan alınan muhtaçlık belgesi de ihtiyaç sahipliği durumunun onaylanmasında etkili bir rol oynar.
Elektrik faturası desteği nakdi olarak sağlanmasa da güncel fatura üzerinden her ay düzenli olarak ödeme yapılır. Elektrik desteğinin tutarı güncel fatura üzerinden tüketilen miktarı hesaplanarak bulunur. Mesken tipi konutlardaki elektrik fiyatının belirlenmesinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu aracılığıyla hesaplama yapılır. Elektrik faturası yardımı kişi sayısı ve harcanan elektrik miktarına göre belirlenir.
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