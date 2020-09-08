Herkesi şaşırtan karar! Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014 yılının sonlarına doğru aldığı; kaçak ve kayıp bedelinin kullanıcılardan temin edilemeyeceği kararı, vatandaşların daha önce ödedikleri bu bedelleri geri alabileceğine dair bir beklenti oluşturmuştu. Elektrik Mühendisleri Odası gibi kurumlar ve çeşitli uzman hukukçular; bu kararın emsal niteliğinde bir içtihat olduğunu, vatandaşların belli prosedürleri takip ederek dava açmaları halinde hukuksuz bir biçimde tahsil edilen bu bedelleri geri alabileceğini söylemişti. Ancak Yargıtay 2020 yılında aldığı kararla vatandaşların kaçak ve kayıp bedeli tahsilatlarını geri alamayacağına hükmetti. Beklentilerin aksi yönünde verilen bu karar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Alınan karar sonrasında hukuka aykırı şekilde kaçak ve kayıp bedelleri ödeyen vatandaşların, ödedikleri bedelleri geri alabilmek için bazı prosedürleri izlemesi gerektiğini düşünen çeşitli kuruluşlar; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal niteliğindeki bu içtihadına dayanarak vatandaşların dava açabileceği görüşündeydi. Ancak Yargıtay'ın, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararı kullanıcıların bu beklentilerini boşa çıkardı.

KAÇAK VE KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ KARARIN GEREKÇESİ

Yargıtay'ın 2014 yılı sonlarına doğru aldığı kararla vatandaşlar, kendilerinden tahsil edilen kaçak ve kayıp bedeli ücretlerini geri almak için mahkeme başvuruları yapmaya başlamıştı. Ancak 17 Haziran 2016'da çıkarılan ilgili yeni yasa ile elektrik dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği kaçak ve kayıp bedeli ücretleri hukuki bir zemine kavuşmuş oldu. Doğal olarak bu yasayı da mahkemelerde görülen davaların reddedilmesi izlemeye başladı.

2020 yılı itibarı ile Resmi Gazete'de son kararı açıklayan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2016'da çıkmış yasa ile kaçak ve kayıp bedeli ücretlerinin dağıtıcı firmalar tarafından tahsil edilmesinin yasal olduğunu ilan etti. Söz konusu düzenlemenin geçmişe de yönelik olduğu vurgulanan karara göre; halihazırda sürmekte olan bu konu hakkındaki davalar, 2016 yılından öncesi ile ilgili tahsilatlara dair olsa bile yasa lehine sonuca bağlanacağına karar verildi.

Nitekim konunun tekrar gündeme gelmesinin sebebi olan örnek bir dava; mahkeme tarafından dava görüldüğü sırada gerçekleşen yasa değişikliği nedeni ile tahsilatın kullanıcıya geri ödenemeyeceği ve davanın bozulması gerektiği şeklinde nihayete erdi. Dolayısıyla 2014 yılının sonlarında başlayan elektrik faturasındaki kaçak ve kayıp bedeli ücretlerinin geri ödenmesi süreci, tüketicilerin aleyhine olacak bir biçimde tamamlanmış oldu. Aynı şekilde bu son karar Resmi Gazete'de yayınlanarak bundan sonraki süreçte açılabilecek kaçak ve kayıp bedeli iadesi hakkındaki davaların da önü kapatıldı.

