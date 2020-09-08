FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Herkesi şaşırtan karar! Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...

Herkesi şaşırtan karar! Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 08:54 | Son Güncelleme

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kaçak ve kayıp bedeli kararı sonrasında vatandaşlar ödedikleri bu bedelleri tahsil etmenin yollarını bulmaya çalışıyordu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu geçtiğimiz yıllarda, kaçak ve kayıp bedelinin kullanıcılardan alınmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar vermişti.

Herkesi şaşırtan karar! Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...

Alınan karar sonrasında hukuka aykırı şekilde kaçak ve kayıp bedelleri ödeyen vatandaşların, ödedikleri bedelleri geri alabilmek için bazı prosedürleri izlemesi gerektiğini düşünen çeşitli kuruluşlar; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal niteliğindeki bu içtihadına dayanarak vatandaşların dava açabileceği görüşündeydi. Ancak Yargıtay'ın, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararı kullanıcıların bu beklentilerini boşa çıkardı.

ELEKTRİK FATURASINDAKİ KAYIP KAÇAK BEDELİ NASIL GERİ ALINIR?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014 yılının sonlarına doğru aldığı; kaçak ve kayıp bedelinin kullanıcılardan temin edilemeyeceği kararı, vatandaşların daha önce ödedikleri bu bedelleri geri alabileceğine dair bir beklenti oluşturmuştu. Elektrik Mühendisleri Odası gibi kurumlar ve çeşitli uzman hukukçular; bu kararın emsal niteliğinde bir içtihat olduğunu, vatandaşların belli prosedürleri takip ederek dava açmaları halinde hukuksuz bir biçimde tahsil edilen bu bedelleri geri alabileceğini söylemişti. Ancak Yargıtay 2020 yılında aldığı kararla vatandaşların kaçak ve kayıp bedeli tahsilatlarını geri alamayacağına hükmetti. Beklentilerin aksi yönünde verilen bu karar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

KAÇAK VE KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ KARARIN GEREKÇESİ

Yargıtay'ın 2014 yılı sonlarına doğru aldığı kararla vatandaşlar, kendilerinden tahsil edilen kaçak ve kayıp bedeli ücretlerini geri almak için mahkeme başvuruları yapmaya başlamıştı. Ancak 17 Haziran 2016'da çıkarılan ilgili yeni yasa ile elektrik dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği kaçak ve kayıp bedeli ücretleri hukuki bir zemine kavuşmuş oldu. Doğal olarak bu yasayı da mahkemelerde görülen davaların reddedilmesi izlemeye başladı.

2020 yılı itibarı ile Resmi Gazete'de son kararı açıklayan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2016'da çıkmış yasa ile kaçak ve kayıp bedeli ücretlerinin dağıtıcı firmalar tarafından tahsil edilmesinin yasal olduğunu ilan etti. Söz konusu düzenlemenin geçmişe de yönelik olduğu vurgulanan karara göre; halihazırda sürmekte olan bu konu hakkındaki davalar, 2016 yılından öncesi ile ilgili tahsilatlara dair olsa bile yasa lehine sonuca bağlanacağına karar verildi.

Nitekim konunun tekrar gündeme gelmesinin sebebi olan örnek bir dava; mahkeme tarafından dava görüldüğü sırada gerçekleşen yasa değişikliği nedeni ile tahsilatın kullanıcıya geri ödenemeyeceği ve davanın bozulması gerektiği şeklinde nihayete erdi. Dolayısıyla 2014 yılının sonlarında başlayan elektrik faturasındaki kaçak ve kayıp bedeli ücretlerinin geri ödenmesi süreci, tüketicilerin aleyhine olacak bir biçimde tamamlanmış oldu. Aynı şekilde bu son karar Resmi Gazete'de yayınlanarak bundan sonraki süreçte açılabilecek kaçak ve kayıp bedeli iadesi hakkındaki davaların da önü kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Altın fiyatları düşüşe geçtiAltın fiyatları düşüşe geçti
Altının yükselişi devam ediyor!Altının yükselişi devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ödemeler yarın başlıyor!
Ödemeler yarın başlıyor!
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar? Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı, ne zaman yatacak?
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Nakdi Ücret Desteği bugün veriliyor! Nakdi Ücret Desteği ne kadar? Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (8 Eylül 2020 Salı) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları da düşüşe geçti!
Gram altın ne kadar? 8 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatı son durum nedir?
Altın fiyatları düşüşe geçti
Motorine 21 kuruş indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
İzmir'de 1000 kişiye istihdam sağlayacak yeni hastane açılıyor! İş başvuruları ne zaman başlıyor?
İzmir'de 1000 kişiye istihdam sağlayacak yeni hastane açılıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.