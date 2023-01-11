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Elektrik faturasını şişiriyor! ‘Yaklaşık 90 TL’ Sürekli prizde takılı olan şarj aleti… İşte prizdeki adaptörün harcadığı elektriğin maliyeti

11.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarının daha düşük gelmesi için vatandaşlar farklı tasarruf yöntemleri aramaya başladı. Uzmanlar tarafından özellikle kullanılmadığı zaman dahi prizde bırakılan şarj cihazlarına dikkat çekiliyor. Üstelik bu adaptörlerin elektrik faturasına ek maliyeti inanılmaz. Televizyon için de benzer bir nokta vurgulanıyor. Peki, prizde bırakılan şarj aleti elektrik harcar mı, ne kadar harcar? İşte elektrik faturasını şişiren prizden takılı şarj aletlerinin maliyeti ile ilgili detaylar...

Elektrik faturasını şişiriyor! ‘Yaklaşık 90 TL’ Sürekli prizde takılı olan şarj aleti… İşte prizdeki adaptörün harcadığı elektriğin maliyeti

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesinin cep telefonları olduğu, herkesin bildiği bir gerçek. Bunun bir de şarj aleti boyutu var. Hemen hemen her gün insanların kullandığı şarj aletleriyle ilgili önemli bir noktaya dikkat çekiliyor. O da şarj aletlerinin sürekli prizde takılı olması... Bu cihazların aktif durumda değilken ne kadar elektrik tükettiği ortaya kondu. Şarj cihazı prizde bırakılmışken ya da televizyon kapalı haldeyken ancak fişe takılıyken elektrik harcıyor mu? İşte elektrik faturasını adeta şişiren o detayın maliyeti ve uygulanabilecek tasarruf tedbirleri...

"MUTLAKA PRİZDEN ÇEKİN"

ATV Haber’de yer alan habere göre; cep telefonlarının şarj cihazlarının işi bitince mutlaka prizden çekilmesi gerektiği belirtildi.
Prizdeki şarj aletleriyle ilgili patlama tehlikesinin yanı sıra fazla elektrik faturasına da dikkat çekildi. Bilindiği üzere şarj aletleri, milyonlarca cep telefonu kullanıcısının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Hemen hemen herkesin evinde saatlerce prizde kalan bir adaptör var. İnsanlar sabahları uyandıklarında ilk olarak cep telefonlarını şarjdan çıkarıyorlar ancak adaptör prizde takılı halde duruyor.

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PRİZDE BIRAKILAN ŞARJ ALETİ ELEKTRİK HARCAR MI?

Konuyla ilgili konuşan teknoloji editörü Furkan Karaca “Prizde adaptör bıraktığınız zaman kendi içerisinde elektrik tüketimi yapabiliyor. Ama devamlı olarak tüketmiyor. Aralıklı olarak kendi içerisinde bir elektrik tüketimi gerçekleştirebiliyor.” dedi.

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PRİZDEKİ ŞARJ ALETİ NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Karaca bir adaptör ve watt ölçeri ile yaptığı denemede “Taktığım zaman ne kadar elektrik tükettiğini bizlere gösterecek” dedi. Denemesiyle ilgili Karaca “0.7 watt, 0.8 watt gibi bir tüketim yapıyor. Yaklaşık 1 lira civarı gibi bir elektrik tüketimi gerçekleştirecek. Ancak baktığınızda tüm Türkiye olarak bu konuya dikkat ettiğimizde, milyonlarca insan, milyonlarca liranın çöpten kurtulmasını etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Yani 1 şarj adaptörünün, 1 lira kadar faturaya ek olduğu belirtildi.

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İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali ise “Bunun maliyeti de, bugün elektriğin kilovatı 2,5 lira, yaklaşık 7,5 milyarlık bir faturaya da bir etkisi… Devletin ya da milletin boşuna giden parası olmuş oluyor.” şeklinde konuştu.
Enerji tüketimi arttıkça çevre kirliliğinin de arttığı aktarılırken ancak tek sorunun adaptörler olmadığı vurgulandı.

“MALİYETİ YAKLAŞIK 90 TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR”

Karaca “Televizyon üzerinden gidelim… 24 saat üzerinde prizde durduğunu varsayalım. 19 saat boyunca sadece kapalı stand by modunda duruyor, 5 saat de açık kaldığını düşünelim. Açık kalsın diye, televizyonu örneğin 5 saat boyunca açık bırakırsak da burada bize maliyeti yaklaşık 90 liralara kadar çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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Bozali ise “Elektronik devrelerden dolayı elektrik harcıyor zaten” dedi. Prizde unutulan cihazların cebi olduğu kadar canı da tehlikeye atabileceği aktarılırken konuyla alakalı Bozali, “Ev aletleri, bunlar belli bir ısıya sebep oluyor. Bu ısıya sebep olduğunda da eğer üçlü prizlerimiz kalitesizse, kablolarımız inceyse, pazardan alınan mallarsa, bu konuda da yangın çıkartıyor” şeklinde konuştu.

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“15-20 TL TASARRUF”

Karaca da “Düzenli olarak sizler televizyonun ya da telefonun prizlerini çektiğinizde, adaptörleri çıkarttığınızda ortalama olarak 15-20 TL her hane bir tasarruf gerçekleştirebiliyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
şarj aleti Elektrik faturası elektrik adaptör

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