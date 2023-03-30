Elektriğe indirim mi geldi? 30 Mart 2023 elektrik fiyatı ne kadar oldu? EPDK'dan son dakika açıklaması!

Elektrik fiyatları için yeni indirim kararı alındı. Elektrik fiyatı ile ilgili son dakika açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapıldı. EPDK elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti.

ELEKTRİK FİYATINA İNDİRİM Mİ GELDİ?

Elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gidildi.

Yapılan açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

Ayrıca arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

