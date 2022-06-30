Elektrik fiyatına zam gelecek mi? EPDK'dan açıklama geldi: Temmuz ayında...

SON DAKİKA HABERİ: Elektrik fiyatlarında Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında, tavan fiyatı 01 Temmuz’dan itibaren 3.750 liraya yükseltildi. Sabah gelen bu haberin ardından konutlarda kullanılan elektriğe de zam yapılış yapılmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. EPDK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Bua göre yapılan kurul toplantısı sonucunda elektrik fiyatları için tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmayacağı ifade edildi.

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