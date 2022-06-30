FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik fiyatına zam gelecek mi? EPDK'dan açıklama geldi: Temmuz ayında...

Elektrik fiyatına zam gelecek mi? EPDK'dan açıklama geldi: Temmuz ayında...

30.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre EPDK elektrik fiyatlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar elektrik fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ederken kurumdan yapılan açıklama ile konu netliğe kavuştu. Peki elektrik fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Elektrik fiyatına zam gelecek mi? EPDK'dan açıklama geldi: Temmuz ayında...

SON DAKİKA HABERİ: Elektrik fiyatlarında Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında, tavan fiyatı 01 Temmuz’dan itibaren 3.750 liraya yükseltildi. Sabah gelen bu haberin ardından konutlarda kullanılan elektriğe de zam yapılış yapılmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. EPDK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

iStock-931173784

Bua göre yapılan kurul toplantısı sonucunda elektrik fiyatları için tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmayacağı ifade edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Konutta yeni düzenleme geldi! Fiyatlar düşmeye başladıKonutta yeni düzenleme geldi! Fiyatlar düşmeye başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de şoke eden yangınlar!Türkiye'de şoke eden yangınlar!
Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...
Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.