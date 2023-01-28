FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu: ‘Yüzde 15-16’lık gerileme olabilir…’

Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu: ‘Yüzde 15-16’lık gerileme olabilir…’

28.01.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza indirim gelmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak" diyerek indirimin sebebini de açıkladı.

Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu: ‘Yüzde 15-16’lık gerileme olabilir…’

BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi. Buna göre 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildi. Konutta ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Bu gelişmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönme elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri' programına katıldı. Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini belirtti.

para (55)

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM YOLDA

Son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara da (elektrik) yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin polis alımı müjdesi! Resmi Gazete’de yayımlandı10 bin polis alımı müjdesi! Resmi Gazete’de yayımlandı
Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."
Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildiTicarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik

En Çok Okunan Haberler

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.