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Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

28.02.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle zamlar peş peşe gelmişti. Elektrik başta olmak üzere gelen zamlar konusunda vatandaşlar ve esnafların gözleri yapılacak bir düzenlemeye çevrildi. Elektrik KDV’si ile ilgili mesele bugün masaya yatırıldı. Peki Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 80 milyon vatandaşı ilgilendiren elektrik KDV’sine ilişkin karar alındı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu.

Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ELEKTRİK KDV’Sİ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Vatandaşların uzun süredir beklediği elektrik KDV’sine ilişkin açıklama bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Toplantı kararlarını basın açıklaması yoluyla halka duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük tarife sınırıyla ilgili 80 milyonu ilgilendiren açıklama yaptı.

Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik.‘ dedi. Açıklamalarına devam edem Cumhurbaşkanı Erdoğan,’ Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." diye konuştu.

Elektrik KDV’si düşürüldü mü? Elektrik KDV’si yüzde kaça düşürüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Konuşmalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." Ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla alakalı ise, "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" ifadeleri kullanıldı.

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