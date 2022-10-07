Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL? Elektrik tüketim desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Bakan Yanık açıkladı!

Elektrik tüketim desteği ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sağlanıyor. 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat aylık destek ödemesi sağlanacak. Hanede yaşayan birey sayısı arttıkça kilovatsaat de artıyor. Peki Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL? Elektrik tüketim desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik tüketim desteği başvurusu e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. E-Devlet'e mobilden ya da bilgisayardan giriş yapabilirsiniz. E-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapılır. Elektrik tüketim desteği başvurusuna ulaşmak için e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresine tıklayınız.

Elektrik tüketim desteğiyle alakalı açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ifadeleri kullandı:

“Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlayacağız.”

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

E-Devlet aracılığıyla başvurularını tamamlamış adayların destek yardımlarının kasım ayında hesaplarına yatacağı belirtildi.

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat aylık destek ödemesi yapılmaktadır.

