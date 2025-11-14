FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Elektrik üretimi eylülde yüzde 2,5 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 27 milyon 155 bin 789 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi eylülde yüzde 2,5 arttı
Ezgi Sivritepe

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,2'si doğal gaz, yüzde 24,6'sı ithal kömür, yüzde 13,9'u rüzgar, yüzde 12,6'sı linyit ve yüzde 12'si hidroelektrik santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, güneş, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 27 milyon 155 bin 789 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,1 artarak 25 milyon 576 bin 488 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 37,8'i sanayi, yüzde 26,9'u mesken ve yüzde 26,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,1, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 51 milyon 535 bin 152'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, tarımsal faaliyet tüketicileri ile kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2, aydınlatma tüketicilerinin sayısında ise yüzde 1,6 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,5 artarak 98 bin 925 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,6'sını doğal gaz, yüzde 24,1'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 14,1'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'45 gün içinde yenilemeyene 10 bin TL ceza var' iddialarına cevap geldi!'45 gün içinde yenilemeyene 10 bin TL ceza var' iddialarına cevap geldi!
Gram altın fiyatları FED kararlarıyla dalgalandı: 15 Kasım güncel durumGram altın fiyatları FED kararlarıyla dalgalandı: 15 Kasım güncel durum

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz abone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 50 yorum
Zaten en büyük sorun parasızlık. Üzerene bir de ceza. Tam çifte kavrulmuş. :(
Özellikle müşteri hizmetlerini aradım. 10 yılda bir kanun gereği İgdaşın bunu otomatik olarak yaptığını söylediler. Vatandaşlık bir durum yok.
merak etmeyin firmalar kendisi değiştiriyor zaten
kullanıcı olarak o sayacı değiştirmek bizim yetkimizdemi
sorma ver parası doğal gaz tamircisi de olacağız
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.