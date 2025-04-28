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Elektrik üretimi şubatta yüzde 6,5 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6,5 artarak 27 milyon 326 bin 453 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi şubatta yüzde 6,5 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubata ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 15,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 11,1'i rüzgar santralleri, yüzde 10,6'sı linyit santralleri ve yüzde 3,7'si jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6,5 artışla 27 milyon 326 bin 453 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 artarak 23 milyon 191 bin 824 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,5'i sanayi, yüzde 30'u mesken aboneler, yüzde 26'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 50 milyon 855 bin 279'a ulaştı.

Bu dönemde Şubat 2024'e göre, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, mesken tüketicilerinin sayısında 2,1 yükseliş görülürken, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında 1,8, aydınlatma tüketicilerinin sayısında 1,5 ve sanayi tüketicilerinin sayısında da yüzde 1 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 1,6 artarak 97 bin 633 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,1'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,3'ünü rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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