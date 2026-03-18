Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında 'doğal gaz ve elektrik faturalarında artış olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Hürmüz krizinin Türkiye'ye etkisiyle ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "Doğal gaz ve petrolde arz güvenliği açısından herhangi bir risk yok" ifadelerini kullandı.

Cansu Çamcı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili kararların Nisan ayında ele alınacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Önemli petrol hareketi durmuş durumda. Burası (Hürmüz Boğazı) dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahı. 20 milyon civarında petrolün üretildiği bir bölge.

‘BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR RİSK ARZ ETMİYOR’

Bize etkisi olur mu? Bizim için Hürmüz ve o bölgeye baktığımızda özellikle Irak ve S. Arabistan’dan ham petrol alıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam tedarikimizin içinde %10’lardaydı. Bizim için, arz güvenliği açısından, petrol açısından bu bölge herhangi bir risk arz etmiyor. Doğal gaz ve petrolde arz güvenliği açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE SIKINTI YOK

Bakan Bayraktar, arz sorunlarına işaret ederek "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.

10'DAN FAZLA ÜLKEDEN DOĞAL GAZ ALIYORUZ

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz" diye konuştu.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

