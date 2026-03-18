Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili kararların Nisan ayında ele alınacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Önemli petrol hareketi durmuş durumda. Burası (Hürmüz Boğazı) dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahı. 20 milyon civarında petrolün üretildiği bir bölge.

‘BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR RİSK ARZ ETMİYOR’

Bize etkisi olur mu? Bizim için Hürmüz ve o bölgeye baktığımızda özellikle Irak ve S. Arabistan’dan ham petrol alıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam tedarikimizin içinde %10’lardaydı. Bizim için, arz güvenliği açısından, petrol açısından bu bölge herhangi bir risk arz etmiyor. Doğal gaz ve petrolde arz güvenliği açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE SIKINTI YOK

Bakan Bayraktar, arz sorunlarına işaret ederek "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.

10'DAN FAZLA ÜLKEDEN DOĞAL GAZ ALIYORUZ

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz" diye konuştu.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz" ifadelerini kullandı.