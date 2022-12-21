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Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Dönmez açıkladı: “İlk değerlendirmelere göre…”

21.12.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin ‘elektrik ve doğal gaza zam var mı’ sorusuna yanıt vererek, “İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak” dedi.

Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Dönmez açıkladı: “İlk değerlendirmelere göre…”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm Türkiye'nin en çok merak ettiği konulardan olan elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez "Elektrik ve doğal gaza zam var mı" sorusuna açıklama getirerek, "İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak” diye konuştu.

Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarına zam konusundaki soruya, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

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EN SON EYLÜL AYINDA ZAM YAPILDI

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapılmış, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında fiyatlar değişmemişti. BOTAŞ doğal gazda Eylül ayı tarifesini konutlar için ortalama yüzde 20,4, KOBİ'ler için yüzde 47,6, sanayi tesisleri için yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı yüzde 49,5 zam yapıldığını duyurmuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da konutlarda Eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirmişti.

DOĞU ANADOLU'DA ÇALIŞMALARA HIZ VERİLECEK

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti. "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022’de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" dedi.

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HEDEF GÜVENLİ ENERJİ MERKEZİ

Enerji Bakanı'nın gündeminde uluslararası projeler de vardı. Türkiye'nin enerji merkezi olmasına ilişkin vizyon için ilk kez tarih verdi.

Dönmez, "Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, memnun edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Bizim planımız bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz" şeklinde konuştu.

TÜRKMEN GAZININ TAŞINMASI NASIL OLACAK?

Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Bakan Dönmez, "Çalışma grupları hızlıca tüm alternatifleri masaya yatıracak, ondan sonra üç bakan bir araya gelip değerlendireceğiz. Sonrasında da bu raporu tüm boyutlarıyla liderlerimize aktaracağız ve son değerlendirmeleri üç lider birlikte yapacak. Beklentimiz, Hazar’ın doğusundaki kaynaklarında hem Türkiye’ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana" açıklamasını yaptı.


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Elektrik faturası Doğal gaz faturası

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