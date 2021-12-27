FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Bakan Dönmez açıkladı: Faturanın yüzde 80'i devletten

Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Bakan Dönmez açıkladı: Faturanın yüzde 80'i devletten

27.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ve enerji fonu kesintilerinin elektrik faturalarından kaldırılmasının ardından faturalara kademeli tarife sistemi getiriliyor. Çalışma, doğalgaz için de örnek oluşturacak. Gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek. Peki kademeli tarife uygulaması nedir, ne işe yarıyor? İşte elektrik faturalarında yeni dönemin detayları...

Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Bakan Dönmez açıkladı: Faturanın yüzde 80'i devletten

Elektrik faturalarında yeni düzenleme kademeli tarife sistem geliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.

KADEMELİ FATURA TARİFESİ NEDİR, NASIL OLACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ve doğal gazda geçilecek kademeli tarifenin tasarruf ve verimli kullanım sağlayacağını söyledi.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, dar gelirli aileleri korumak için iki kademeli sisteme geçileceğini söyleyen Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek" dedi.
Dönmez, doğalgazda da merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırının 10 ile çarpılarak bulunacağını söyledi.

'MAALİYETİN YÜZDE 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR'

Doğalgazdaki maliyetin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Dönmez, “Yani vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4’te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı . Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabi bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu BOTAŞ’ın mali tablosunu da etkiliyor. Maliyeden kaynak aktarıyoruz. Bilançosunu düzelteceğiz” diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Sigaraya zam mı geliyor? Sigaraya zam mı geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Dolarda son rakamlar

Dolarda son rakamlar

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.