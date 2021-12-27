Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Bakan Dönmez açıkladı: Faturanın yüzde 80'i devletten

Elektrik faturalarında yeni düzenleme kademeli tarife sistem geliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.

KADEMELİ FATURA TARİFESİ NEDİR, NASIL OLACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ve doğal gazda geçilecek kademeli tarifenin tasarruf ve verimli kullanım sağlayacağını söyledi.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, dar gelirli aileleri korumak için iki kademeli sisteme geçileceğini söyleyen Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek" dedi.

Dönmez, doğalgazda da merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırının 10 ile çarpılarak bulunacağını söyledi.

'MAALİYETİN YÜZDE 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR'

Doğalgazdaki maliyetin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Dönmez, “Yani vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4’te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı . Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabi bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu BOTAŞ’ın mali tablosunu da etkiliyor. Maliyeden kaynak aktarıyoruz. Bilançosunu düzelteceğiz” diye konuştu.



