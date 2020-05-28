Elektrik ve su faturalarını düşürmek mümkün! Paranız cebinizde kalsın...

Milyonlarca insan su ve elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırıyor. Kış mevsiminde daha fazla ısınmak veya yaz mevsiminde serinlemek için elektrik ve su harcamaları artabiliyor. Bununla doğru orantılı olarak fatura tutarları da artış gösteriyor. Peki, faturaların düşük gelmesi için ne yapmalısınız?

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Elektrik faturanızı azaltmak amacıyla aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Programlanabilir bir termostat kullanın. Evde en büyük masrafı, ısınma ve soğutma sistemleridir. Programlanabilir bir termostat sayesinde hava sıcaklığına göre ısıyı azaltıp, çoğaltabilirsiniz.

Evinizi ekstra yalıtın. Kış aylarında eviniz aşırı soğuk ya da yaz aylarında aşırı sıcak oluyorsa evinizde zayıf yalıtım bulunuyor demektir. Yalıtımı güçlendirerek ortamın sıcaklığını yaz ve kış mevsimlerinde koruyabilirsiniz.

Hava filtrelerini değiştirin. Örneğin klimanızdaki hava filtresini düzenli şekilde değiştirmenizi öneririz. Hava filtresinin amacı, toz, polen ve diğer tüm maddeleri yakalayarak temiz soğutma ve ısıtma sunmaktır. Hava filtreniz ne kadar temiz olursa kullandığınız klima motoru da daha az çalışır.

Soğuk suda çamaşır yıkayarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Giysi yıkama işlemi sırasında tahmin ettiğinizden daha fazla elektrik harcarsınız. Daha az kirli olan kıyafetleri soğuk suda yıkayıp elektrikten tasarruf sağlayabilirsiniz.