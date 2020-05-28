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Elektrik ve su faturalarını düşürmek mümkün! Paranız cebinizde kalsın...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Elektrik ve su fatura tutarları, aile bütçesinden her ay bir miktar paranın harcanmasına yol açıyor. Siz de faturalarınızın düşük gelmesini ve tasarruf yapmak istiyorsanız birkaç yöntem sayesinde bunu başarabilirsiniz. Nasıl tasarruf edeceğinizi bilmiyorsanız yazımızı okumaya devam etmenizi öneriyoruz.

Elektrik ve su faturalarını düşürmek mümkün! Paranız cebinizde kalsın...

Milyonlarca insan su ve elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırıyor. Kış mevsiminde daha fazla ısınmak veya yaz mevsiminde serinlemek için elektrik ve su harcamaları artabiliyor. Bununla doğru orantılı olarak fatura tutarları da artış gösteriyor. Peki, faturaların düşük gelmesi için ne yapmalısınız?

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

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Elektrik faturanızı azaltmak amacıyla aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Programlanabilir bir termostat kullanın. Evde en büyük masrafı, ısınma ve soğutma sistemleridir. Programlanabilir bir termostat sayesinde hava sıcaklığına göre ısıyı azaltıp, çoğaltabilirsiniz.

Evinizi ekstra yalıtın. Kış aylarında eviniz aşırı soğuk ya da yaz aylarında aşırı sıcak oluyorsa evinizde zayıf yalıtım bulunuyor demektir. Yalıtımı güçlendirerek ortamın sıcaklığını yaz ve kış mevsimlerinde koruyabilirsiniz.

Hava filtrelerini değiştirin. Örneğin klimanızdaki hava filtresini düzenli şekilde değiştirmenizi öneririz. Hava filtresinin amacı, toz, polen ve diğer tüm maddeleri yakalayarak temiz soğutma ve ısıtma sunmaktır. Hava filtreniz ne kadar temiz olursa kullandığınız klima motoru da daha az çalışır.
Soğuk suda çamaşır yıkayarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Giysi yıkama işlemi sırasında tahmin ettiğinizden daha fazla elektrik harcarsınız. Daha az kirli olan kıyafetleri soğuk suda yıkayıp elektrikten tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kapı ve pencerelerde sızıntı olup olmadığını kontrol ederek ısı israfını azaltabilirsiniz.

Rahat kıyafetler giyin. Yıl boyunca faturaları düşürmenin en kolay yollarından biri de sıcaklığa bağlı olarak yeterli miktarda giyinmektir. Çok soğuk havalarda daha kalın, aşırı sıcak havalarda ise daha ince giyinerek, elektrik harcamanızı düşürebilirsiniz.

Cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Düzgün çalışmayan cihazlar evinizde aşırı elektrik tüketimine neden olabilir.

SU FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

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Su faturanızın daha az gelmesini sağlamak için şu tavsiyelere göz atabilirsiniz:

Duş süresini kısa tutun. Duş süresini sadece 4-5 dakika azaltarak, yıllık olarak büyük oranda tasarruf yapabilirsiniz. Duşa girdiğiniz zaman, hızlıca çıkmaya odaklanın.

Diş fırçalarken veya tıraş olurken, suyun boşa akmasına izin vermeyin. Bunu yapmak tamamen su israfı demektir. Sık olarak tıraş makinesini durulamanız gerekiyorsa yanınızda bir miktar su bulundurabilirsiniz.

Düşük akışlı bir duş başlığı kullanın. Düşük akışlı bir duş başlığı sayesinde, su kullanımınızı yüzde elli oranında azaltabilirsiniz.
Çamaşır ve bulaşık makinesini tam olarak doldurmadan çalıştırmayın. Her iki makinenizi de dolmadan çalıştırırsanız ay içerisinde daha fazla su ve elektrik harcamış olursunuz.

Bulaşıkları elde yıkamayın. Bulaşık makinesi kullanmadan bulaşıkları elinizde yıkarsanız tam olarak 5 kat daha fazla su harcamış olursunuz.


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