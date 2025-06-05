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Elektrikli araç şarj altyapısı arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

Elektrikli araç şarj altyapısı arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu...

Uraloğlu, yazılı açıklamasında elektrikli araç kullanımının ülkede hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini bildirdi.

ELKETRİKLİ ATAÇ

Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Elektrikli araçlar karbon salımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısı da hızla büyüyor. Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ!

Uraloğlu, geçen yıl nisanda Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 106 bin 736 olduğunu anımsatarak, bu yılın nisan ayında söz konusu sayının 231 bin 474'e ulaştığını aktardı.

Türkiye pazarının elektrikli araçları güçlü şekilde benimsediğini aktaran Uraloğlu, nisanda aylık elektrikli araç satışının toplam satıştaki payının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9'dan yüzde 15,4'e çıktığını ifade etti.

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ŞARJ SOKETLERİ ARTTI

Uraloğlu, elektrikli araçların artışıyla şarj istasyonu ve soketi ihtiyacının da arttığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nisan sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 500 şarj istasyonu bulunuyor. Nisan 2024'te 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı da bu yılın aynı ayında 29 bin 496'ya ulaştı. AC şarj noktası 17 bin 231'e, DC şarj noktası da 12 bin 265'e çıktı."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç elektrik Abdulkadir Uraloğlu
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