Elektrikten sonra sıra ona geldi, su faturalarında o tarihte her şey değişecek! Tasarruf için düğmeye basıldı...

Küresel ısınma ve diğer faktörler nedeniyle su kıtlığı tehlikesi her geçen gün yaklaşıyor. Su tasarrufunun sağlanması için yeni bir adım da geldi. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi beklenen sudaki “kirleten öder” sistemi devreye girecek. Bu sistem ile evsel katı atık ve atıksu hizmetinde kullanıma göre artan bedel devreye girecek.

BELEDİYE MECLİSLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, düzenlemenin detaylarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Öner, Bakanlığın bu düzenleme ile su tasarrufunu sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak” diye konuştu.

Öner bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğinin altını çizerek, 2026 yılının son gününde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede, Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedelinin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını söyledi.

Bu sistem ile birlikte su faturalarında neler değişecek?

