Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nasıl kullanılır?

Günümüzde birçok resmi işlem internet aracılığı ile ve devlete ait kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabilmektedir. Ancak bu uygulamalar ve internet sitelerinde yapılan işlemlerin güvenli olması son derece önemlidir. Güvenliği sağlamak amacı ile geliştirilen sistemlerden biri de EİDS sistemidir.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan EİDS, taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikte 2023 yılında yapılan değişiklik ile beraber ilan platformlarına getirilen, yetki ve kimlik doğrulama yükümlülükleri kapsamında Ticaret Bakanlığı yetkisi ile oluşturulmuş olan bir sistemdir.

Bu sistem elektronik ilan platformlarında yer alan taşınmaz inanlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmayı hedefi ile kurulmuştur. İlan verme hakkı bu hakka sahip olmak için öne sürülen şartlara uygun olan kişilere tanınmıştır.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ne işe yarar?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ya da kısaca EİDS, taşınmaz malları için verilen satış ilanlarının güvenliğini sağlayabilmek amacı ile hayata geçirilmiş olan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde kişiler ve firmalar kimlik doğrulaması işlemi yapmadan ilan veremez.

Taşınmazı satma kararı veren kişi ilan verebilir. Ancak güvenlik amacı ile ilanı vermeden önce taşınmaz üzerindeki yetkisini ve gerçekliğini kimlik bilgilerini ibraz ederek kanıtlamak zorundadır. Güvenliği arttıran bu önlem ile kişiler doğru ve güvenli ilanlara ulaşabilirler.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nasıl kullanılır?

Taşınmaz mülk sahipleri ilan girerken platformdaki sayfanın ilgili kısmına taşınmaz numarasını girmek zorundadır. Sistem yetki kontrolünü girilen bilgilere göre sorgulayarak otomatik olarak gerçekleştirir.

Eğer yetki varsa ve bilgiler doğrulanırsa sistem yine otomatik olarak işlem yapar ve normal ilan verme prosedürü tamamlanır. Bu sayede girişi yapılmak istenen ilan resmi olarak tamamlanmış ve onaylanmış olur.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin faydaları nelerdir?

Güvenlik başta gelmek üzere birçok faydası bulunan Elektronik İlan Doğrulama sisteminin en bilinen faydaları şu şekildedir:

Yetki belgesi olmadan ve kayıt dışı emlak faaliyetleri önlenir.

Tüketicinin mağdur olmaları önlenir.

İlan kalabalıklığı ve kirliliği önlenir.

İlan sitelerinde yer alan aldatıcı ve sahte ilanların önüne geçilir.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında kimler ilan verebilir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilan vermek için öncelikli olarak bir taşınmaz üzerinde yetki sahibi olmak ya da o taşınmazın resmi sahibi olmak gerekir. Bu durumların resmi olarak kanıtlanması da önemlidir.

EİDS ile ilan platformlarında yer alan emlak ilanları sadece taşınmaz mülkün sahipleri, taşınmazın sahibinin birinci ve ikinci dereceden sayılan akrabaları, eşi ve taşınmaz sahibi tarafından resmi yetki verilen emlak işletmeleri tarafından verilebilir.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi yetkilendirme adımları nelerdir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi e-Devlet üzerinden de yetkilendirme imkanı veren bir sistemdir. Yetkilendirme işlemi Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kılavuzunda yazıldığı gibi yapılmalıdır. Bu kılavuza göre Elektronik İlan Doğrulama Sistemi yetkilendirme adımları şu şekildedir: