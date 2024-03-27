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Elektronik ticarete vergiler yolda: Bir dönemin sonu, tarih verildi! Vergi sonrası fiyatlar artabilir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 15:20
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Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Okonjo-Iweala online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerin ticaretine vergi getirileceğini belirtti. Okonjo-Iweala, düzenleme için tarih de verdi.

Elektronik ticarete vergiler yolda: Bir dönemin sonu, tarih verildi! Vergi sonrası fiyatlar artabilir

Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Okonjo-Iweala, tüketicilere ve şirketlere 2026’dan itibaren online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerin ticaretinde ilk kez gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Ekonomim'in Financial Times’tan aktardığına göre Okonjo-Iweala, 1 Mart 2024’te ülkelerin elektronik ticaret moratoryumunu sadece 2 yıl süreyle uzattığını ve önemli bazı üyelerin bu sürenin tekrar uzatılmasına karşı çıkacağını belirtti.

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İLK KEZ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK, FİYATLAR ARTABİLİR

DTÖ’de hükümetler bir kez daha süre uzatmak için uzlaşmadığı takdirde 2026 yılından itibaren online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerde ilk kez gümrük vergisi uygulanacak ve bu dünyanın birçok yerinde fiyatları yükseltecek.

Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi bazı gelişmekte olan ülkeler vergilerin getirilmesini destekliyor çünkü bu uygulamanın vergi gelirlerini ciddi oranda artırmasını bekliyor. Ancak diğer DTÖ üyeleri vergilerin maliyetleri artıracağı ve bunun tüketicilere yansıtılacak olması sebebiyle rekabetçi güçlerine zarar vereceğini savunuyor.

ABD, Çin, Avrupa Birliği üyeleri ve çoğu Latin Amerika ülkesi, gönüllü moratoryumu savunan 80’den fazla ülke arasında. Bu ülkeler DTÖ direktörünün verdiği bilgilere göre moratoryum uzatılmasa bile elektronik iletim faliyetlerine gümrük vergisi uygulamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi e-ticaret vergi
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