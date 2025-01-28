Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

İş dünyası kalifiye eleman bulmakta zorlanırken, bu problemin çözümü için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile iş gücü piyasasına nitelikli iş gücü kazandırmaya hazırlanılıyor.

23 EYLÜL 2024'TE HAYATA GEÇİRİLDİ

23 Eylül 2024’te İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan NİYEP İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip kişileri yetiştirerek istihdamı artırmak ve işsizlerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek amaçlanıyor. Bu doğrultuda, NİYEP’ten yararlanarak nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak isteyen iş yerleri, taleplerini ilgili odalara iletmeye başladı.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre NİYEP kursları, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere, haftalık en az 30 en fazla 45 saat olarak düzenlenecek. Eğitimler, teorik eğitim ve pratik eğitim şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Teorik ve pratik eğitimlerin toplam süresi, 160 günü geçemeyecek. Teorik ve pratik eğitim, günde en az 5 en fazla 8 saati geçmeyecek şekilde aynı hafta içerisinde farklı günlerde verilebilecek. Teorik ve pratik eğitim aynı gün içerisinde birlikte verilemeyecek.

118 MESLEK EĞİTİMİNE GÜNLÜK 850 LİRA VERİLECEK

NİYEP kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden; İŞKUR tarafından belirlenen telekomünikasyon mühendisleri, gıda ile ilgili ürünlerin makine operatörleri, marangoz, camcı, tesisatçı gibi 118 farklı meslekte 850,16 lira, bu meslekler dışında kalan mesleklerde 595,11 lira ödenecek. Ayrıca, kursa devam edilen süre içerisinde kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanacak.

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLARA BELGE VERİLECEK

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslar sonunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslar sonunda başarılı olanlara Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilecek.