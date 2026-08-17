Eleştirilerin odağındaydı: Elektrikli Ferrari 40 milyon dolara satıldı

Ferrari’nin elektrikliye geçişindeki en iddialı modeli Luce, bu kez tasarımıyla değil fiyatıyla gündemde. Monterey Car Week kapsamında açık artırmaya çıkarılan “Chassis 0”, 40 milyon dolara alıcı bularak Ferrari’nin elektrikli dönüşümüne dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Normal Luce’un başlangıç fiyatının 550 bin euro olması, özel otomobil için ödenen bedelin büyüklüğünü daha da görünür hale getiriyor. Ancak satılan araç standart bir üretim modeli değil; Ferrari’nin Tailor Made bölümü tarafından yalnızca bu otomobil için hazırlanan ilk üretim şasisi.

26 MİLYON DOLARLIK REKORU GERİDE BIRAKTI

40 milyon dolarlık satış, açık artırmada satılmış yeni bir otomobil için dünya rekoru anlamına geliyor. Önceki rekor da Ferrari’ye aitti ve geçen yıl özel olarak hazırlanan Daytona SP3 için 26 milyon dolar ödenmişti.

Yeni sonuçla rekor tek seferde 14 milyon dolar yukarı taşındı. Ferrari açısından satışın sembolik önemi ise yalnızca fiyat değil; markanın ilk tamamen elektrikli otomobilinin henüz müşterilere yaygın biçimde teslim edilmeden koleksiyon pazarında çok yüksek bir bedel görmesi.

Luce mayıs ayında tanıtıldığında Ferrari’nin geleneksel içten yanmalı spor otomobillerinden radikal biçimde ayrılması nedeniyle özellikle markanın tutucu müşteri ve hayran kitlesinde tartışma yaratmıştı. Beş koltuklu ve dört kapılı yapı ile alışılmadık tasarım dili, elektrikli Ferrari’nin müşteriler tarafından nasıl karşılanacağı konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

550 BİN EUROLUK MODELİN İLK ŞASİSİ

Açık artırmadaki otomobil “Chassis 0” olarak adlandırılıyor ve Luce programının ilk üretim şasisi olma özelliğini taşıyor. Araç aynı zamanda Ferrari Tailor Made programının en kapsamlı özel uygulamalarından biri olarak hazırlandı.

Gövde için yalnızca bu otomobile özgü Madreperla Semi-Gloss kaplama geliştirildi. Kullanılan özel pigment ışığın açısına göre yeşilden mora uzanan sedefli yansımalar oluştururken, iç mekânda metalik Perla Le Mans deri ve geleneksel siyah yerine Grigio Corvara detayları tercih edildi.

Jantlar, fren kaliperleri ve bazı dış tasarım ayrıntıları da yalnızca bu otomobile özel hazırlandı. Böylece açık artırmanın konusu yalnızca ilk elektrikli Ferrari değil, aynı zamanda başka bir müşterinin aynı özelliklerle sipariş veremeyeceği tekil bir otomobil oldu.

TARTIŞMALAR SİPARİŞİ DURDURMADI

Luce’un tanıtımı sonrasında oluşan sert tartışma, Ferrari’nin elektrikli otomobil stratejisine yönelik en önemli sınavlardan biri olarak görülüyordu. Özellikle markanın motor sesi, yüksek devirli içten yanmalı motorları ve geleneksel spor otomobil karakteri üzerine kurulu geçmişi düşünüldüğünde tamamen elektrikli bir Ferrari’nin müşteri tabanında nasıl karşılanacağı belirsizdi.

Ferrari ise son dönemde Luce siparişlerinden memnun olduğunu açıklarken kesin satış rakamı paylaşmadı. 40 milyon dolarlık açık artırma sonucu, seri üretim modelinin uzun vadeli ticari başarısını tek başına göstermese de koleksiyoncuların ilk elektrikli Ferrari’nin tarihsel önemine çok yüksek değer biçtiğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle açık artırma sonucu Luce için klasik anlamda bir fiyat göstergesi değil. Asıl değeri, “Chassis 0” kimliği, özel üretim ayrıntıları ve Ferrari tarihinde ilk tamamen elektrikli otomobilin başlangıç noktası olmasından geliyor.

40 MİLYON DOLAR EĞİTİM PROJELERİNE GİDECEK

Satıştan elde edilen gelirin tamamı Ferrari Foundation üzerinden eğitim projelerine aktarılacak. Ferrari, fonun ABD’de ve diğer ülkelerde gençlere yönelik eğitim girişimlerini destekleyeceğini açıkladı.

Kazanan müşteri ise 40 milyon dolar ödediği otomobili hemen garajına götüremeyecek. Araç açık artırmanın ardından yeniden Maranello’ya gönderilecek ve nihai teslimatın 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Ferrari açısından Luce, yalnızca yeni bir model değil; markanın elektrikli çağda yüksek fiyat, sınırlı üretim ve ayrıcalık üzerine kurulu iş modelini sürdürebilip sürdüremeyeceğinin de önemli testi. İlk üretim şasisine gelen 40 milyon dolarlık teklif ise bu dönüşümün daha ilk adımında otomotiv tarihine geçen bir fiyat ortaya çıkardı.

Kaynak:Dünya Gazetesi