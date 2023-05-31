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Elon Musk'a kötü haber: Şu anda ödediği 44 milyar doların yalnızca üçte biri değerinde!

31.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'a kötü haber geldi. Bir finansal hizmetler şirketinin verilerine dayanarak, Twitter'ın şu anda Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların üçte biri değerinde olduğu söyleniyor.

Elon Musk'a kötü haber: Şu anda ödediği 44 milyar doların yalnızca üçte biri değerinde!

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Bloomberg'in haberine göre ise bir finansal hizmetler şirketi, Twitter'ın Elon Musk'ın ödediği 44 milyar dolarlık satın alma fiyatının sadece %33'ü değerinde olduğunu söylüyor.

44 MİLYAR DOLARIN SADECE ÜÇTE BİRİ DEĞERİNDE!

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olan Fidelity'ye göre, Twitter şu anda Elon Musk'ın sosyal medya platformu için ödediği 44 milyar doların sadece üçte biri değerinde.

Bu, Twitter'ın tahmini değerinin yaklaşık olarak 15 milyar dolara tekabül ettiğini gösteriyor.

twitter

Söz konusu şirket, Twitter hissesinin değerini ilk olarak Kasım ayında satın alma fiyatının %44'üne düşürdü. Bunu Aralık ve Şubat aylarında yapılan daha fazla düşüş izledi.

Yatırım şirketinin nasıl ve hangi yöntemle yeni ve daha düşük bir değerlendirme yaptığı veya şirketten kamuya açık olmayan herhangi bir bilgi alıp almadığı belirsiz.

YAKIN ZAMANDA DEĞERİ YARISINDAN DAHA AZ DEMİŞTİ

Musk, yakın zamanda Twitter'ın ödediği 44 milyar doların yarısından daha az bir değere sahip olduğunu söylemişti.

Bu ayın başlarında ise Linda Yaccarino'yu Twitter'ın yeni CEO'su olarak atamıştı.

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Elon Musk Twitter

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