Emekli 1000 liralık fark ödemesini bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler artık o tarihte!

Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. Geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması TBMM Genel Kurul'unda kabul edilmişti.

Ancak görüşmelerin vaktinde yapılamaması nedeni ile 2024 yılının bayram ikramiyesi olan 3 bin liralık ödemeler emeklinin hesabına yatırıldı. Bin liralık fark ödemesinin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

FARK ÖDEMELERİ TATİLDEN SONRA MI?

Fark ödemelerinin yapılabilmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından ise bin liralık farkın tatilden sonrasına kalınacağı düşünülmeye başlandı.

7 Nisan 2025 Pazartesi günü çalışma hayatına kalındığı yerden devam edilecek. Bayram ikramiyelerindeki bin liralık farkın ise 7 Nisan haftasına kalması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi