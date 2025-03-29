Emekli 1000 liralık fark ödemesini bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler artık o tarihte!

Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. Geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması TBMM Genel Kurul'unda kabul edilmişti.
Ancak görüşmelerin vaktinde yapılamaması nedeni ile 2024 yılının bayram ikramiyesi olan 3 bin liralık ödemeler emeklinin hesabına yatırıldı. Bin liralık fark ödemesinin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Fark ödemelerinin yapılabilmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından ise bin liralık farkın tatilden sonrasına kalınacağı düşünülmeye başlandı.
7 Nisan 2025 Pazartesi günü çalışma hayatına kalındığı yerden devam edilecek. Bayram ikramiyelerindeki bin liralık farkın ise 7 Nisan haftasına kalması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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